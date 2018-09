Izpadli na Kmetiji se vračajo na posest

Šele pred dnevi smo gledali vselitev kmetov, produkcija pa šov počasi pelje h koncu.

Kdor bo znal in dal več, tisti bo v finalu.

Najbolj priljubljeni resničnostni šov se še niti dobro ni začel predvajati na televiziji, že so se morali izpadli kmetje in kmetice vrniti na posest. V naslednjih nekaj dneh se bodo morali odločiti, koga poslati v finale, ki si ga bomo lahko ogledali v neposrednem prenosu.Do takrat pa si bomo večere med tednom krajšali z zabavnimi prigodami, zapleti in izzivalnimi nalogami na Kmetiji. Te bodo marsikoga pripeljale do skrajnosti, če k temu prištejemo še zahtevnost likov pisane družbe v okolici Lendave, potem je velika gledanost toliko bolj razumljiva.Iz dneva v dan nas namreč obveščajo, da so rejtingi odlični, glede na peripetije, ki so jih zakuhali tekmovalci, pa se bo število gledalcev le še večalo. Komu se bo uspelo prebiti do finala, bo odvisno od zaveznikov, taktike in podkupovanja, s čimer so si v preteklosti že zagotavljali visoke uvrstitve.