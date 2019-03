Ste videli, kaj se je po nastopu zgodilo s Špelo Grošelj?

Odlični prvi nastop Grošljeve. FOTO: Pop TV/Voyo

V prvi oddaji šova Zvezde plešejo se je na odru zavrtela tudi, ki je pred časom veselo poskakovala v slovenski turbofolk skupini Atomik Harmonik. Špela se je izredno razveselila novice, da bo za prvi ples zna zvezdniškem odru morala plesati čačača, malo manj pa jo je navdušilo dejstvo, da jo bo ob tem spremljala skladba Brizgalna brizga.Kljub temu da je Špelo izredno skrbelo, kakšen bo latinskoameriški ples na ritme, ki so po njenem primernejši za polko, je plesna točka navdušila občinstvo in sodnike.Je pa Špela po koncu nastopa vzbudila veliko pozornosti, saj nikakor ni mogla priti do sape. Že sodnikjo je vprašal: »A bo tebe kap?!« Špela mu je dejala, da je to le navdušenje in da bo utrujenost prišla šele, ko adrenalin popusti. Globoko dihanje se je nadaljevalo tudi v zaodrju, kjer je Špelo in Miho sprejela. Tudi njej je Grošljeva komaj kaj povedala, saj je bila še vedno izredno zadihana. Jo je zdelala trema ali pa jo muči pomanjkanje kondicije?