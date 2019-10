Slavna Slovenka pri 26 letih doživela šok življenja – raka na dojki

V šovu Zvezde plešejo se je vrtela z Jernejem Brenholcem. FOTO: MIRO MAJCEN

Jana Koteska je za bolezen izvedela decembra 2009. FOTO: MATEJA J. POTOČNIK

Pretresljiva statistika

Tudi v Sloveniji je rak na dojki najpogostejši rak pri ženskah. Vsako leto zaradi njega zboli približno 1300 žensk in do 15 moških, skoraj 400 žensk in do 10 moških pa umre.

Pred dnevi se je začel rožnati oktober – mesec, posvečen ozaveščanju o raku na dojki, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. Da bolezen ne izbira in prizadene tudi mlada dekleta, je na svoji koži izkusila manekenka, ki smo jo letos gledali v priljubljenem šovu Zvezde plešejo. Jana je za to zahrbtno boleznijo zbolela pri komaj 26 letih, njeno življenje pa se je obrnilo na glavo. Ko je začutila bulo na prsih, se je takoj odpravila k zdravniku. Napotil jo je na preiskave, te so potrdile njene strahove.»Zaradi šoka sem padla na tla, ampak sem se hitro pobrala in od tistega trenutka sem šla samo naprej, tako da nisem veliko razmišljala o bolezni, bolj o cilju, kje bom, kje se vidim, da bom to premagala,« se spominja najbolj pretresljivih trenutkov v življenju. Kljub grozljivi diagnozi se je odločila, da ne bo obupala nad življenjem, ampak se bo raje spopadla z boleznijo in jo premagala. Po diagnozi se je kmalu začelo zdravljenje in takoj, ko se je počutila nekoliko bolje, je začela delati stvari, ki so jo veselile. Po rekonstrukciji obeh dojk ni izgubila smisla za humor in ju je celo poimenovala. Levi je nadela ime Ljubezen (da jo obvaruje) in desni Hvaležnost (za izkušnjo) ter si je želela vtetovirati napis v angleščini, a ker jo je tetovaža bradavic preveč bolela, je misel na to opustila.Jana je ob pomoči družine, danes nekdanjega fanta in prijateljic naposled le premagala hudo bolezen, zaradi katere je odkrila marsikaj novega, odločila se je živeti drugače in se odtlej veseli vsakega novega dne.»Prevečkrat skrivamo resnične občutke in se pretvarjamo, da smo pogumnejši, kot smo. Na vprašanje, kako si, prepogosto odgovarjamo s pozitivnim odgovorom, čeprav ta ne drži. Če se moraš zjokati, se pač razjoči,« Jana svetuje vsem, ki se morajo spopasti s to zahrbtno boleznijo in se jim zdi, da zanje ni več upanja.»Vsak ima svoj način in svojo pot, pomembno je, da se ji odpreš,« pravi Jana, ki je danes eden najbolj prepoznavnih obrazov v slovenskem združenju Europa Donna. »Bolje je povedati resnico in se družiti z ljudmi, saj ti vsak lahko da nasvet ali te zgolj napolni z energijo. V tistem času si ne želiš slišati negativnih zgodb, ker si zelo dovzeten zanje,« še pravi.