Challe Salle: Katastrofa na dopustu, drevo je padlo na naš avto

Challe Salle je na dopustu. In verjetno si pred odhodom ni predstavljal, da bo na oddihu doživel tak šok. Z družino počitnikuje v Novigradu, kjer je včeraj divjalo strašno neurje. Posledice le tega pa bodo občutili tudi na lastni koži. No, bolj na koži njihovega avtomobila.

Kot je sporočil, so tudi oni »del katastrofe, ker je padlo drevo na avto od Yvonne, ki je bil na parkirišču pred hotelom.«

Zaveda se, da so jo še dobro odnesli: »Hvala bogu smo bili takrat v sobi in je z nami vse v redu. Vem, da se dogajajo veliko hujše stvari in na koncu dneva je najbolj važno, da smo mi OK.«

Raper je ohranil mirno kri in pozitivno naravnanost, saj zatrjuje, da jim ta nezgoda ne bo uničila dopusta.