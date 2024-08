Ste že slišali za potopitveno gledališče? Prihaja na Celjski grad (FOTO)

»Potopitveno gledališče se od klasičnega razlikuje po tem, da odstrani četrto steno in potopi oziroma neposredno vključi v predstavo tudi obiskovalce. Metode za to so različne: od uporabe specifičnih prostorov igre do vključevanja občinstva v osrednje dogajanje. Vsak obiskovalec se svobodno giblje skozi dogajalni prostor in si v svojem tempu izbira pot skozi zgodbo. Slednjo tako doživi na sebi lasten način,« je formo potopitvenega gledališča pojasnila Mojca Majcen, avtorica idejne zasnove in asistentka koreografije predstave, ki jo bo potopitveno gledališče Celjski vsi premierno uprizorilo ta petek, 23. avgusta, in soboto, 24. avgusta. V predstavi bo sodelovalo več kot 20 nastopajočih, od igralcev, plesalcev do performerjev, ki se bodo po celotnem grajskem poslopju gibali pod režisersko taktirko in v koreografiji Aleksandra Saša Ilića iz Srbije.

Sodelovalo bo več kot 20 nastopajočih, od igralcev, plesalcev do performerjev. FOTO: LEA REMIC VALENTI

Sodelovali bodo tudi člani KUD Galiarda. FOTO: KUD GALIARDA

Nuša Komplet Peperko, avtorica uprizoritvene predloge in dramaturgije, je o predstavi Celjski vsi povedala: »Obiskovalci, ki bodo v tej izkušnji prevzeli vlogo prebivalcev mesta, so povabljeni na veliki dogodek ob podelitvi mestnih pravic. Na dogodku jih bodo pričakali poglavitni akterji epohe Celjskih grofov: Herman Celjski, Friderik II., Veronika Deseniška, Barbara Celjska, Ulrik II., ki jih v večini igrajo umetniki iz Celja ali so s Celjem povezani prek ustvarjanja. To so igralci Tina Gorenjak, Renato Jenček, Urša Rupnik, Luka Bokšan in Luka Ostrež, ki jim je ples kot izrazno sredstvo zelo blizu.« Prav tako bosta v predstavi sodelovala kronist, komornik in spletkar Igor Sviderski ter vodja gradu Gea Erjavec. Jasnovidke, beračice, vaška gobcala, kmetice bosta upodobili pionirki slovenskega sodobnega plesa, zaplesali bodo člani KUD Galiarda, tam bo tudi ikona Celjskega gradu, vitez Parsifal. Dvourno ceremonijo ob podelitvi mestnih pravic, zakusko in zabavo bo naenkrat lahko doživelo 150 obiskovalcev. V štirih skupnih in več kot 20 posamičnih prizorih po celotnem grajskem poslopju se bodo znane zgodbe mogočnih Celjskih grofov mešale skozi dramske prizore, fizične performanse, avtorsko glasbo Leona Firšta in grajska presenečenja, ki pa jih bodo deležni le izbrani posamezniki.