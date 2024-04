Celje: Modni navdihi s pridihom devetdesetih

»Privilegij naše regije oziroma Celja je v izjemnih oblikovalcih in modnih vizionarjih, ki vsako pomlad in jesen na osrednji modni reviji, zgodbi, ki smo jo poimenovali Modni navdihi, predstavijo aktualne smernice in kreacije, ki so jih ustvarili. Kot piko na i smo tokrat predstavili tudi izjemno ekipo manekenk in manekenov iz devetdesetih let, ki so se še danes samozavestno sprehodili po modni pisti. To so posamezniki, ki so močno zaznamovali takratni prostor, danes pa so izjemni ljudje. Z njimi smo začeli razvijati, utrjevati idejo o odličnih modelih, ki so del razvoja V.S.-produkcije, V.S. Modeli,« pravi vodja projekta V.S. Styling Vladimira Skale, ki je ponosna, da ima Celje, po vzoru velikih modnih prestolnic, kot so New York, Milano, London, Pariz, Tokio in druge, svojo zgodbo, zgodbo Modnih navdihov.

Manekenka Iryna Osypenko je stalnica na Modnih navdihih.

Letos so se predstavile tako tradicionalne blagovne znamke, kot je denimo Toper, kot mlajše, kakršna je športna znamka Bigg R, ki je zgodba vetra, valov, navtičnega turizma ter barvnih kombinacij. Njen oblikovalec in lastnik je Matjaž Teršek, arhitekt, ki ga zanimajo strukturiranje kombinacij, tradicija pa tudi funkcionalnost.

Dijakinje Šolskega centra Celje so raziskovale slovenske korenine in izdelale modne dodatke.

Vsakič na Modnih navdihih sodeluje tudi Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, ki letos zaznamuje 140 let obrtnega in poklicnega izobraževanja. Dijakinje programa ustvarjalec modnih oblačil Živa Perovec, Manja Križanec in Gabriela Košec so predstavile raziskovalno nalogo, v kateri so se poglobile v naše, slovenske korenine in izdelale modne dodatke pod mentorstvom profesorice Mateje Logar. Na regijskem tekmovanju raziskovalnih nalog so za svoje delo zbrale maksimalno število točk. Na modni reviji seveda sodelujejo še številni ustvarjalci, tudi Nataša Berginc, lastnica in oblikovalka blagovne znamke And by Andraž, ki ustvarja in sodeluje tudi z mnogimi vrhunskimi športniki, z idejo in zasnovo svojih kolekcij vselej navduši tudi oblikovalka Jolanda Thaler.