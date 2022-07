Čeglaj izziva novega sanjskega moškega: Imaš 24 ur časa

Sanjski moški Gregor Čeglaj je izzval novega sanjskega moškega Blaža Kričej Režka. Na instagramu je Čeglaj dejal, da mu daje 24 ur časa, da odgovori na njegovo povabilo in se pomeri z njim v ringu. Čeglaj je provokativno dejal, da se v Sloveniji ne dogaja nič zanimivega, zato potrebuje dober razlog za krajši obisk Slovenije.

»Blaž, javno te izzivam na boksarski dvoboj. Imaš 24 ur časa, da odgovoriš. Mislim, da je več kot fer, si višji od mene, imaš več mišične mase imaš izkušnje z boksom. Mislim, da je to fer. Upam, da boš sprejel. To ne bo samo boks, to bo velik več. Ne bova se samo tepla, bova ljudi kaj naučila. Rabil boš kaj več, ker boš zdaj 'influenser', da boš pokazal kaj več kot svoje čolne,« je še dejal Čeglaj. Nad idejo je navdušena tudi zvesta Čeglajeva oboževalka Laura Beranič, ki se je borila za njegovo srce. Dejala je, da se ji zdi to super za publiciteto, čeprav je prepričana, da bi se bolje odrezal Čeglaj.

Čeglaj je razkril še, da se je snemanje resničnostnega šova zaključilo. Predvidevamo pa lahko, da bo šov na malih zaslonih mogoče spremljati jeseni.