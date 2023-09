Čakarmiša zamenjali, vodenje POP TV in Kanala A prevzema Grkinja Stella Litou

Vodenje medijske hiše Pro Plus, katerega del sta televiziji POP TV in Kanal A, prevzema Stella Litou, sicer izvršna direktorica skupine CME Adria. Na položaju generalnega direktorja je zamenjala Branka Čakarmiša, ki je z današnjim dnem prevzel novo vlogo strateškega svetovalca v podjetju, so sporočili iz Pro Plusa.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se bo Čakarmiš pri svojem delu osredotočil na ustvarjanje vsebin in poslovni razvoj podjetja.

»Pred nami so vznemirljivi izzivi. V novi vlogi se bom strateško posvečal razvoju vsebin in poslovnih modelov,« je ob tem dejal Čakarmiš.

Litou, ki je položaj glavne izvršne direktorice CME Adria, odgovorne za operacije Pro Plus in RTL Hrvaška, prevzela novembra lani, se veseli nadaljnjega sodelovanja s Čakarmišem.

Čakarmiš je vodenje Pro Plusa prevzel februarja lani, potem ko je na mestu generalnega direktorja zamenjal Pavla Vrabca. Pred tem je bil Čakarmiš 13 let programski direktor Pro Plusa.

Pro Plus v Sloveniji izdaja televizijske programe POP TV, Kanal A, Brio in Kino ter spletno videoteko Voyo. Je v lasti sklada CME, ki deluje na več trgih srednje in vzhodne Evrope.