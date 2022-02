Iskrena izpoved ene najboljših skakalk na svetu Urše Bogataj

Minuli konec tedna je bil za slovenske športnike odličen. V nemškem Willingenu je mešana ekipa skakalcev, ki so jo sestavljali Ema Klinec, Cene Prevc, Urša Bogataj in Anže Lanišek, stopila na najvišjo stopničko, Nika Križnar je bila najboljša v posamični tekmi, s severa pa se s tretjim mestom na posamični tekmi vračata še prej omenjena Prevc in Klinčeva, kar je zagotovo lepa popotnica tik pred začetkom olimpijskih iger.

Po vrnitvi domov, bilo je v ponedeljek, dan pred odhodom na olimpijske igre na Kitajskem (v soboto je na sporedu že prva tekma skakalcev), smo za rokav pocukali Urško Bogataj, ki je najvišje uvrščena Slovenka v svetovnem pokalu – na tretje mesto.

S 26-letno Uršo, ki po odskoku s strme skakalnice skuša čim dlje kljubovati gravitaciji, smo se pogovarjali o njenih pričakovanjih, o ljubezni, ona pa je spregovorila tudi, zakaj bodo to najverjetneje njene zadnje olimpijske igre. Preberite si intervju TUKAJ!