Brezdomec čakal Goloba pred trgovino: to se je zgodilo

Član Kraljev ulice Benjamin je na twitterju zapisal zgodbo, ki se mu je pripetila med prodajo časopisa pred eno od trgovin, ko je srečal predsednika vlade Roberta Goloba. Ponudil mu je časopis, takole pa se je njuno srečanje končalo ...

Njegovo zgodbo objavljamo v celoti.

»V Novi Gorici sem, kot že večkrat, precej uspešno ponujal časopis KU. Novogoričani so od mene odkupili kar 20 izvodov. Ko sem se odpravljal 'domov', se je pred mano pojavil predsednik vlade Robert Golob in mi namignil, naj počakam, da bo v trgovini zamenjal nekaj evrčkov in vzel izvod. Vrnil se je čez debelo uro in z veseljem sem mu izročil časopis. Ko je kopal po denarnici, sem mu predlagal, da mu ga dam zastonj, saj njegova skromna predsedniška plača ni več tako visoka, kot je bila v GEN-I ... Zasmejal se je in nekaj vseeno primaknil. Znesek bom zamolčal. Sem ga pa, preden je odrinil dalje, vprašal, kaj misli, da je bolje, Golob na strehi in vrabec v roki ali vrabec na strehi in Golob v roki. Kaj pa mislite vi?«