Bratuškova o blamaži na cesti: tako so postavili prometni znak (FOTO)

Predsednica Sab in nekdanja ministrica za infrastrukturoje čez vikend opozorila na nedoslednosti na prometnem znaku pri uvozu v krožno križišče.Namesto, da bi se pri vključevanju v krožišče držali desne smeri in vožnjo nadaljevali v nasprotni smeri urinega kazalca, je sodeč po fotografiji, ki jo objavila Bratuškova, na najnovejši tabli prvi izvoz na desni strani (proti Ljubljani) postal zadnji in zahteva, da vozimo v nasprotni smeri od cestnoprometnih predpisov.»Po novem zavijanje desno v nasprotno smer v krožnem križišču? Dajte prosim tole popraviti, ministrstvo za infrastrukturo in minister Jernej Vatovec,« je pozvala Bratuškova na twitterju, kjer je tudi objavila fotografijo.Vozniki se morajo držati cestnoprometnih predpisov, med katerimi je tudi upoštevanje prometnih tabel. Kaj storiti v tem primeru, ko je očitno, da je nekdo nepravilno označil smer gibanja prometa? Domačini, ki poznajo naše predpise, se bodo v krožišču že znašli, težava pa nastane pri tujcih, saj bi napačno postavljena signalizacija bila lahko zanje nevarna.