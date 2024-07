Boštjan Romih tarča prevarantov: ni mu preostalo drugega, kot da se javi (FOTO)

Znani Slovenci so pogosto tarča spletnih goljufov, ki zlorabijo identiteto ljudi in objavijo izmišljen članek ali intervju. V zadnjih dneh na družbenih omrežjih prevladujejo izmišljeni članki na temo Boštjana Romiha in Ane Praznik.

Neznani goljufi v članku o Romihu trdijo, da je slovenski voditelj umrl.

Boštjan Romih tarča prevarantov. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Kljub temu, da je že na prvi pogled jasno, da o njegovem slovesu s tostranstva poroča neznana spletna stran in javnosti neznani medij, pa je bil članek deležen kar nekaj delitev in ogledov.

V primeru Ane Praznik so goljufi vložili nekoliko več dela in zlorabili tudi naš medij, saj so si prilastili logotip Slovenskih novic za poročanje o senzacionalnih novicah - prvi, da so policisti preiskali hišo Ane Praznik in drugič, da je pevka, tako kot Romih, umrla.

Lažna spletna stran. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Vprašljivo pri teh članku je, kdo je avtor, ki deli novico. Če bi dobro pogledali objavo, še preden kliknemo nanjo, bi nam morali zazvoniti vsi alarmi.

»Naivnim ljudem želijo krasti denar«

Znane Slovence prevarah, ko je zlorabljena njihova identiteta, obveščamo tako mediji kot sledilci. Ali je v najnovejšem primeru zadevo pod drobnogled prevzela policija, nam Romih ni odgovoril, je pa na instagramu zapisal, da »prevaranti delajo na polno«.

»Zadnje dni se na facebooku pojavlja ponarejen intervju in »senzacionalne novice« v zvezi z mano, ki želijo ljudi samo zvabiti na prevarantsko stran! Seveda je to grda prevara, s katero želijo naivnim ljudem krasti denar,« opozarja Romih.