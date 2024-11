Bojan Cvjetićanin: Do jutri bi lahko našteval, kaj vse se je podrlo

Fantje iz skupine Joker Out pa ob izidu novega albuma zavestno sledijo motu hočem manj. Zakaj, razlaga pevec skupine Bojan Cvjetićanin, ki pravi: »Tu je naš dom, to je naša baza. Če se doma ne počutimo dobro, se ne moremo počutiti dobro nikjer. V svoji bazi moramo spet najti ljubezen, to smo si rekli.«

S pesmijo Bluza se vračate k ljubezni, zakaj?

Veliko se nam je dogajalo, skladbe, ki smo jih izdajali po Pesmi Evrovizije, so se dotikale najbolj akutno spremenjenih situacij v življenju, torej življenja na turneji, utrujenosti, preizpraševanja samega sebe. Zdaj pa je čas, da se spet imamo malo lepo. In verjetno ni nič lepšega kot biti zaljubljen. (nasmeh) Brskal sem po zgodbah, po življenjih ljudi okoli sebe, iskal sem lepoto.

Kaj ste ugotovili?

Da najraje pišem o ljubezni. Ko pišeš iz negotovosti, je to lepo dati iz sebe, ko pišeš o ljubezni, pa iščeš večne utripe v sebi, ne nečesa, kar je trenutno. Pišem o idealih ljubezni, ki sem jih imel že kot otrok, v prihodnosti pa bom videl, kako so se nadgrajevali ali pa razpadli.

O ljubezni je najbolje pisati …

Ko imaš zlomljeno srce ...