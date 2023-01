Bo znana Slovenka zibala? Ta objava je zmedla vse (VIDEO)

Laro Goršek Kos je slovenska javnost spoznala predvsem v resničnostnih šovih, saj se je udeležila že Kmetije, Sanjskega moškega ter srbskega Bara. Vedno je pritegnila veliko pozornosti zaradi svoje ognjene narave, prav tako ni nikdar skrivala svoje strasti do živali.

Atraktivna svetlolaska je pred časom javno povedala, da si ne želi bioloških otrok. Ravno zato je mnoge presenetila njena zadnja objava na twitterju, saj je objavila posnetek nove otroške stekleničke, poleg pa pripisala: »Končno sm jo dočakala! Mojo prvo.«

Izkazalo se je, da steklenička ni namenjena otroku, kot so na prvo žogo predvidevali nekateri, temveč njeni največji ljubezni: živalskim mladičkom. Na komentar, da je zdaj čas še za dojenčka, je Lara odgovorila kratko in jedrnato: »Uf, ne.«

Lara: Na tak svet, kot ga živimo danes, nisem pripravljena spraviti nedolžnega bitja

Lara je pred časom za Mično spregovorila o tem, zakaj si – vsaj zaenkrat – ne želi otrok. »Ne gre se za to, da sem se odločila, da nočem otrok, ampak bolj, da za zdaj nisem začutila potrebe po otroku. Ko sem odraščala, se razvijala in spoznavala samo sebe, sem ugotovila, da mogoče to ni zame in da nisem pripravljena na tak svet, kot ga živimo danes, spraviti majhnega in nedolžnega bitja,« je med drugim dejala.