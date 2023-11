Blaž Švab se poslavlja

Pred tremi leti je pevec narodno-zabavne skupine Modrijani Blaž Švab presenetil televizijske gledalce, ko je sporočil, da se po sedmih letih končuje oddaja Slovenski pozdrav, ki sta jo vodila z Darjo Gajšek. Zdaj se po sedmih sezonah poslavlja tudi oddaja V petek zvečer, ki jo 38-letnik vodi skupaj z Melani Mekicar. Nove podobne oddaje za zdaj ni na vidiku, zadnja oddaja V petek zvečer pa bo na silvestrovo, posneli jo bodo 8. decembra v dvorani Tabor v Mariboru.

»Ja, drži. Oddaja se poslavlja, a tako smo se odločili skupaj z ekipo. O ničemer se nikoli nisem odločal sam. Smo se pa o tem že dlje pogovarjali. Kot prijatelji. Sam sem čutil, da je tako prav. Vedno smo želeli, da bi delali kar najboljše za gledalce in gledalke, in mislim, da nam je to tudi uspevalo, saj imajo glasbeni posnetki oddaj V petek zvečer danes na portalu youtube 110 milijonov ogledov,« pravi Švab. Doda, da je oddaja V petek zvečer rasla tudi zaradi izjemnega potenciala nekaterih glasbenih skupin in posameznikov na glasbeni sceni.

Ustvarjali so jo tudi med epidemijo covida-19. »Vsak dan smo opravljali teste in trepetali, ali bo vse v redu, da jo bomo lahko posneli. Z odgovornim urednikom Vanjo Vardjanom, šefom in soscenaristom Juretom Karasom, Ano Benkovič, Melani Mekicar, producenti, Tatjano Smisl in Tanjo Lunar, pa Matjažem Vlašičem, Miho Goršetom, Diamanti, Metodom Komatarjem, Tadejem Miheličem ter režiserji Marjanom Kučejem, Aljažem Bastičem in Tino Novak smo resnično dobro sodelovali. In tudi drugimi. Za kako številno ekipo gre, si lahko ogledate v odjavni špici.«

»Moj nepogrešljivi sodelavec pri vseh glasbenih projektih, festivalih, silvestrskih snemanjih, televizijskih oddajah, pa je Martin Juhart, član skupine Poskočni muzikant. Njega moram posebej omeniti, saj je on glasbeni genij, brez katerega se ne bi mogel lotiti nobenega projekta. Ure, dneve in tedne sva presedela skupaj in ustvarjala. Če bi se on v katerem koli trenutku odločil, da se ne gre več, bi moral prenehati tudi jaz. In seveda sva sodelovala tudi pri oddaji V petek zvečer.«

Blaž Švab se bo po novem letu spet bolj posvetil svojim glasbenim sopotnikom, skupini Modrijani. Kar se televizije tiče, pa pravi, da bi z veseljem vodil tudi kakšno povsem drugačno oddajo. »Jutranji program, denimo, bi bil zame zelo zanimiv izziv,« je odkrit.

Blaž, pravi, da bo zelo pogrešal tudi sodelovanje z Juretom Karasom. »Bil je zelo zahteven in strog šef. Pa njegove kolege humoriste, ki so nas ves čas spravljali v smeh.«

Zdaj bo torej spet več z Modrijani. »Oni so moja družina,« pravi glasbenik, ki je s skupino začel snovati glasbeno zgodbo o uspehu pred skoraj četrt stoletja. Pravi, da so v pravem trenutku srečali prave ljudi, glasovi so jim zveneli, bili pa so tudi pridni.

»In kar naenkrat smo spoznali, da so jutra, ko noč prebediš, najlepša. Hitro se je začelo dogajati zelo zares.«

Kljub veliki kilometrini se zdi, da imajo Modrijani energije na pretek. Četudi so od pomladi do pozne jeseni na odrih vsak konec tedna. »Res veliko igramo, a pri tem še vedno tudi uživamo. Zelo se že veselimo letošnjega silvestrovanja v Šoštanju in prvega silvestrskega glasbenega dvoboja z ansamblom Stil. To bo nekaj, kar se še ni zgodilo. In zgodilo se bo na prostem, brez vstopnine. Prav na silvestrovo. Glasbeno se bomo udarili in žgali tri ure in pol brez predaha,« nam še zaupa Blaž Švab, še več pa preberite v ekskluzivnem intervjuju ta četrtek v Nedeljskih novicah.