Blamaža v Masterchefu: ugriznil v tiramisu in iz ust izvlekel tujek

Dve skupini sta pod vodstvom Maše in Fabijana kuhali jedi, o katerih so tokrat soodločali tekmovalci. Tekmovalci pa so iskali odgovor na vprašanje, katera hrana je boljša, domača ali kupljena. Sodniki so za to nalogo kupili tri že pripravljene jedi, naloga tekmovalcev pa je bila, da jih pripravijo od začetka in jih izboljšajo.

Modra ekipa je naredila napako. FOTO: Facebook

Vse je teklo gladko do priprave zadnje jedi, italijanske sladice Tiramisu. Ko je modra skupina pred Marka postavila to kavno sladico se je zgodilo nekaj neljubega. Marko je ugriznil v nekaj trdega in iz ust potegnil plastičen košček. »Nisem mogel skriti. Itak so kamere videle, itak ne bi mogel skriti. Itak bi me mogoče vprašali sodniki,« je dogodek komentiral Marko. Na koncu jih je tudi to stalo uvrstitve na balkon in modra skupina se je morala soočiti z izločitvenim izzivom.