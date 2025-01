Avdića prosili, da preneha z imitacijo (VIDEO)

V posebni novoletni epizodi podkasta Oneplus se je voditeljici Manci Čampa Pavlin v studiu pridružil radijski voditelj in komik Denis Avdić, ki je spregovoril o svojem življenju, dojemanju praznikov in karieri, ki gre strmo navzgor. Poleg njega pa je bila gostja tudi vedno nasmejana Salome.

Seveda je beseda tekla tudi o komediji in o tem, od kje potreba po stalni prisotnosti humorja v dialogu z gostoma. Denis je razkril, da so ga v preteklosti »Če te nekdo imitira ti je to lahko v čast,« je razkril svoje mnenje. »Če te imitirajo pomeni, da si še relevantna oseba,« je dodal. Kdo je bil znani Slovenec, ki je prosil za tovrstno prenehanje ni razkril, je pa njegova sogovornica Salome delila zgodbo, da je sama zahtevala, da jo določeni človek neha imitirati, saj je bil preveč žaljiv in je šel preko meje dobrega okusa.

Denis Avdić in Salome v podkastu Oneplus. FOTO: Marko Feist

V pogovoru je tudi spregovoril, kako so videti njegovi decembri. Vsako leto ta praznični mesec najbolj zaznamuje dobrodelni dogodek, po katerem sicer dva dni spi, nato pa je čas za družino.