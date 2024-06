Artur Štern ujet z La Toyo Lopez. Sta obudila staro ljubezen? (FOTO)

Lili Murati z umetniškim imenom La Toya Lopez, najbolj znano bivšo slovensko igralko v pornografskih filmih, televizijsko voditeljico in model slovenska javnost pozna tudi po šovu Kmetija, kjer je moči združila z Arturjem Šternom, znanim tudi po tem, da se je pojavil kot kandidat za predsednika države.

Artur je pred časom javno priznal, da se z La Toyo nista nikoli ločila. »Še vedno je moja tretja žena.« Izjava je La Toyo presenetila: »Nisem vedela, ker nimam prstana in sem nonstop sama. Zdaj sem bolj zrela, seksi ženska in vem, kaj govorim in kaj delam.«

Tokrat je na družbenih omrežjih s sledilci delila njuno skupno fotografijo s prireditve, pod njo so se usuli komentarji. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Stara ljubezen«, Si se pa napihnil kot pav«, »Stari prijatelji s Kmetije« »Rojena en za drugega, enaka v vseh pogledih«.

