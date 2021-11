Anže Škrube med dopustom prejel zvezdniški klic

Naš svetovno najbolj iskani plesalec in koreograf Anže Škrube že leta živi in ustvarja v ZDA, kjer so njegov talent in predanost plesu opazili tudi številni zvezdniki svetovnega kova, priljubljeni pevec Chris Brown, ki je nekoč ljubimkal z Rihanno, ga je denimo celo povabil v svojo plesno ekipo, s katero navdušuje na turnejah. Med drugim je sodeloval pri nastajanju oddaje Amerika ima talent, hrvaška zvezdnica Severina pa ga je že večkrat prosila za pomoč pri plesnih koreografijah.

Poleti je Anže na počitnicah v rodni Sloveniji prejel klic, ki ga preprosto ni mogel zavrniti. Poklicali so ga namreč iz ekipe zvezdniškega pevca, ki sodelujepri ustvarjanju resničnostnega šova, Anže pa je pri projektu sodeloval kot kreativni režiser in koreograf. Naš plesalec je dejal, da je zvezdnika spoznal in da ga navdušuje, da je pri svojih letih še vedno tako zelo zaposlen. »Zahvalil se mi je za sodelovanje, jaz pa sem dobil odlično priložnost,« je še povedal. Da mu oddih doma ni usojen, je Anže dojel, ko je želel po projektu z Eltonom Johnom znova rezervirati vozovnice za Slovenijo, a je prejel klic, da želi z njim videospot snemati Chris Brown.