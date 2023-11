Anja Rupel navdušila Beograjčane

»Na beograjskem tednu mode sem nastopila kot gostja iz Slovenije v sklopu modne revije Svetlane Proković. Ker letos mineva 40 let od prve izdaje Videosexa, pred kratkim pa je album Lacrimae Christi izšel tudi na vinilu, sem nastopila s skladbo Detektivska priča. Tako na modnih kot glasbenih odrih se vedno dobro znajdem, je bila pa to dobra vroča vaja pred koncertom v SiTi Teatru BTC, ki bo 12. decembra,« je vtise po delovnem obisku Beograda strnila pevka, ki je pred kratkim na radijske postaje poslala skladbo z naslovom Srce že ve.

»Bilo je naporno, a tudi zelo lepo. Srečala sem stare znance in spoznala precej novih ljudi, tudi zelo simpatični pevki Zoe Kida in Konstrakto. Publika se je na moj nastop odzvala zelo čustveno, mnoge je vrnil v mlada leta, sicer pa tudi mlajša generacija dobro pozna jugoslovansko glasbo 80. let, saj se ta še vedno veliko vrti, imajo pa tudi močno svežo elektro-pop sceno, ki se navdihuje v novem valu 80. let. V Beogradu se sicer vedno počutim odlično, saj so Srbi tradicionalno dobri gostitelji,« še pravi pevka, ki se že pospešeno pripravlja na omenjeni koncert.