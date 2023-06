Ani Roš imenitna nagrada, njeno restavracijo so uvrstili med najboljše na svetu

Na prireditvi The Worlds 50 Best Awards 2023 so tudi letos razglasili 50 najboljših restavracij na svetu, pri čemer so Hišo Franko uvrstili na 32. mesto. Restavracija, ki jo vodi mednarodno priznana kuharska mojstrica Ana Roš, je navdušila predvsem s svojo filozofijo in vrednotami, so sporočili iz njene ekipe.

Ob razglasitvi na letošnjih kulinaričnih oskarjih je Ana Roš izrazila hvaležnost in dejala, da je izjemno »ponosna in počaščena, da je Hiša Franko ponovno v elitni družbi The Worlds 50 Best Restaurants«. Lani se je uvrstila na 34. mesto, leto prej na 21.

Ta dosežek po njenem mnenju ne bi bil mogoč brez »neomajnega talenta izjemnega tima Hiše Franko. Njihova strast in predanost k odličnosti sta gonilna sila našega uspeha,« je še poudarila.

Ana Roš je prejela že številne prestižne nagrade, ki pričajo o vrhunski kakovosti njenih kulinaričnih stvaritev. Leta 2017 je tako prejela naziv najboljša kuharska mojstrica na seznamu The Worlds 50 Best Restaurants.

Njena inovativna in domiselna kulinarična ustvarjalnost pa je bila nagrajena tudi s prestižno nagrado sferic, ki jo priznava kot pionirko v svetu kulinarike. Prav tako je Hiša Franko edina restavracija v Sloveniji, ki se ponaša z dvema Michelinovima zvezdicama.