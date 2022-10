Ana Tavčar in Igor Pirkovič: ločitev naj bi se zgodila potihoma

Med televizijskima voditeljema Ano Tavčar in Igorjem Pirkovičem je konec, zdaj že nekdanja zakonca sta se letos potihoma ločila. Voditeljica je namreč razkrila, da bodo prihajajoče jesenske počitnice nekoliko drugačne, a da se že veseli jesenskih radosti z otrokoma. Kdaj so se njune poti dokončno razšle, smo povprašali tako Tavčarjevo kot Pirkoviča. Voditeljica na naša vprašanja še ni odgovorila, Pirkovič pa nam je pojasnil, da zasebnih zadev ne komentira.

»Ukvarjam se z izzivi na področju televizije in besedil za glasbo. La vita e bella (Življenje je lepo, op. p.),« je zapisal v kratkem odgovoru. O svojem odnosu s Pirkovičem je Tavčarjeva pred časom odkrito spregovorila. »Najprej se zaljubiš v človeka, ki ni takšen, kakršen je v resnici, a si želiš, da bi bil, in to verjameš. Sledijo faze razočaranja, obupa, ko se zlahka zgodi razkol ali pa se par reši, prebrodi težave,« je dejala takrat, saj se je v preteklosti že večkrat govorilo, da njun zakon poka po šivih.