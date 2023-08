Ameriški pevec od blizu gledal poplavljeno Slovenijo: To je noro! Molite za njih! (VIDEO)

Američan Justus Reid, ki se je pojavil na hrvaških Supertalentih in žirijo navdušil z verzijo hrvaških uspešnic, je zvezda tiktoka. Znan je postal tudi zato, ker prepeva slovenske in hrvaške uspešnice, čeprav ne zna niti besedice teh jezikov. Pred enim tednom je znova prišel v Slovenijo in doživel najhujše poplave v zgodovini naše države. Na instagramu je delil posnetek naraščajočih rek in reševanj ter zapisal: »To je noro! Molite za Slovenijo!«

Justus ni niti za trenutek okleval, ko je videl, kaj se dogaja, in je kar sredi Maribora organiziral dobrodelni koncert, denar pa je namenil žrtvam poplav v Kamniku.

Justus v svojih objavah običajno nagovarja Hrvate, Srbe, Bosance in Slovence. Raziskuje balkansko kulinariko in se navdušuje nad jugom 45.