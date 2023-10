Amadeja s petjem navdušila, z zgodbo šokirala: Oče mi je umoril mamo

V šovu Slovenija ima talent se včasih predstavijo tudi tekmovalci, ki imajo za seboj tragično zgodbo. Tokrat smo spoznali 18-letno Amadejo Begant iz Selnice ob Dravi. Zaznamovala jo je družinska tragedija, ko ji je oče leta 2014 umoril mamo.

Z očetom, ki je še v zaporu, nima stikov, njeno odraščanje pa je bilo vse prej kot običajno. K prijavi jo je spodbudila vzgojiteljica, ki ji je bila v podporo, ko jo je najbolj potrebovala. Zapela je čustveno nabito balado, ki ji omogoči stik s pokojno mamo, in z doživetim petjem naravnost navdušila vse v studiu. »Ti si diamantek v studiu. Všeč mi je bilo, da pesem ni bila samo odpeta, ampak doživeta,« je bila ganjena žirantka Marjetka Vovk, in tudi preostali trije niso skoparili s pohvalami.

Mamico našla mrtvo, oče se je hotel ubiti

Spomnimo, leta 2014 je 48-letna Alenka Elena Begant, nekdanja ravnateljica mariborske waldorfske šole, umrla nasilne smrti. Zgodaj zjutraj naj bi jo mrtvo našel njen mladoletni sin. O najdbi trupla naj bi s sestrico nemudoma obvestila dedka in babico. O njunem očetu Aleksandru Begantu ni bilo ne duha ne sluha .

Kaj je bil povod za tragedijo, se ne ve, jasno je le, da je razjarjeni možakar tragične noči pograbil sekiro. Spečo ženo je z rjuho pokril čez glavo in jo s topim delom najmanj enajstkrat udaril po glavi. Zatem je sedel za mizo in začel mladoletnima otrokoma, ki sta medtem spala v sosednji sobi, pisati pismo. V njem je razložil, da se lahko za vse »zahvalite Mihi«. Kdo je skrivnostni Miha, nikoli ni bilo povsem razjasnjeno.

Zatem je sedel v svoj avtomobil in se zapeljal do struge reke Drave, skočil v vodo in poskušal narediti samomor. Naprtili so mu 20 let zapora.