Aljoša Bagola izlil svojo dušo in srce: razkril je, kako je spoznal Ivo

Aljoša Bagola in Iva Krajnc veljata za enega najlepših parov na slovenski sceni. Kljub temu da sta par že dolgih štirinajst let, sta več kot očitno še vedno noro zaljubljena in hvaležna vesolju, da sta se našla.

Da je Aljoša mojster besed, je jasno, zdaj pa je v čustvenem zapisu o svoji najdražji razkril, da je tudi pravi romantik.

Razkril je, kako sta se z Ivo spoznala in kaj si je mislil o njej, ko jo je zagledal. »Vesolje je, vsaj v mojem primeru, nepoboljšljiv romantik. Ko sem štirinajst let nazaj na prvi pomladni dan na vrhu stopnic Prirodoslovnega muzeja (tam se je odvijala zabava po takratnih Viktorjih) uzrl najlepše bitje na svetu, sem stiskal pesti (in za vsak slučaj prekrižal še prste na nogah), da še ne odhaja domov. Zaklepetala sva se, zatrepetala in zatrapala, in vse ostalo je zgodovina najsrečnejšega človeka na svetu. Mene.«