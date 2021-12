Alfi Nipič v objemu medicinskih sester hvaležno zapel Silvestrski poljub (VIDEO)

Legendarni pevec Alfi Nipič je te dni prešerno razpoložen. Prvič, ker se je izvil iz krempljev zahrbtne bolezni covid-19 in drugič, ker prav danes njegova pesem Silvestrski poljub praznuje petdesetletnico. Ob tem jubileju se nam je oglasil iz bolniške postelje ter v spremstvu medicinskega osebja in sostanovalk zapel legendarno popevko.

Ravno danes, 8. decembra, je minilo 50 let od takrat, ko je bila v Studiu 14 Radia Ljubljana za silvestrsko oddajo posneta pesem Silvestrski poljub, ki sta jo ustvarila Jože Privšek, ki je napisal glasbo in aranžma, ter Dušan Velkaverh, ki je prispeval besedilo, in s katero je Alfi Nipič tudi zaslovel. Premierno jo je odpel točno na silvestrovo leta 1971.

Alfi Nipič, ki je letos dopolnil 77 let, se v bolnišnici že več tednov zdravi po okužbi s covidom-19, njegovo zdravstveno stanje pa je bilo tudi zaradi težav z zdravjem v preteklosti, zaradi katerih spada v rizično skupino, precej negotovo. Potreboval je dodatni kisik. Zato so mnogi težko čakali na spodbudne novice iz bolnišnice. In ta, ki smo jo, podkrepljeno s fotografijo, prejeli od njega v soboto, že dokazuje, da je na dobri poti do popolnega okrevanja.

