Alfi Nipič po hudem boju premagal korono (FOTO)

»Upanje ...« To je beseda, ki je pospremila pripeto fotografijo, ki nam jo je iz mariborskega kliničnega centra v soboto zvečer poslal Alfi Nipič. Tam se že več tednov zdravi po okužbi s covidom-19. Legendarni pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe, doma iz Jarenine, ki je 17. septembra letos dopolnil 77 let, že 60 let pa se ukvarja z glasbo, je bil v klinični center sprejet sredi novembra, njegovo zdravstveno stanje pa je bilo tudi zaradi težav z zdravjem v preteklosti, zaradi katerih spada v rizično skupino, precej negotovo. Zimzeleni Štajerec FOTO: Igor Modic Potreboval...