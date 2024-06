Alen Kobilica: »Še naprej bom sledil svojim sanjam«

Alen Kobilica je leta 2009 oslepel po operaciji tumorja v glavi. Ko je svetovno znani maneken in vsestranski športnik čez noč ostal brez vida, ni vstopil v svet teme, temveč je našel novo luč in se posvetil novim ciljem v življenju. Svoj prosti čas se je odločil nameniti športu, predvsem plavanju in smučanju, ter ustanovitvi centra Vidim cilj za slepe in slabovidne športnike.

Nekdanji maneken, paratriatlonec in podjetnik ima za seboj ogromno dosežkov, ki so tako ali drugače zaznamovali njegovo pot. V zadnjem desetletju je 53-letnik aktiven predvsem v športnih panogah za invalide, kjer se s svojim znanjem, predanostjo in zagnanostjo zavzema, za to, da bi imeli vsi invalidi in osebe s posebnimi potrebami enake možnosti za ukvarjanje s športom. Za svoj trud in spodbudo je pred dnevi na Mednarodnem športnem filmskem festivalu v Rogaški Slatini prejel nagrado za promocijo športa invalidov, kar mu je v veliko veselje.

Čeprav je pred leti oslepel, Alen pravi, da zanj vsak dan sije sonce. FOTO: facebook

»Biti v krogu izjemnih legend športa, tako slovenskih kot mednarodnih, je velika čast. Ta nagrada je priznanje za dolgoletno delo in predanost. Še naprej bom sledil svojim sanjam in ciljem,« pravi Alen, oče dveh otrok, sina Vala in hčerke Inje, ki sta se mu rodila v razmerju z Majo Prašnikar.