Zamuda pri položnici za elektriko: ste dobili obvestilo Gen-i?

»Obveščamo vas, da boste ta mesec račun za dobavljeno električno energijo prejeli nekoliko kasneje kot običajno. Za zamudo se vam opravičujemo,« se glasi obvestilo Gen-i.

Na Gen-i smo vprašali, zakaj prihaja do zamude pri izdajanju računa in koliko njihovih odjemalcev električne energije to obvestilo zadeva.

Odgovorili so nam, da so obvestilo poslali manj kot 0,1 odstotka odjemalcev, kar se zgodi vsak mesec, razlogi zanj pa so različni.

»Najpogosteje gre za to, da do sredine meseca za določenega odjemalca morda še nismo prejeli obračunskih podatkov o porabi v preteklem mesecu, brez katerih ne moremo izdelati računa. Merilno mesto je morda blokirano zaradi reklamacije, morda se zaradi prodaje stanovanja ureja sprememba na merilnem mestu ...,« pojasnjujejo.

Dodajajo, da prejemnik zgoraj omenjenega obvestila lahko vselej pokliče na njihovo brezplačno telefonsko številko, kjer se lahko pozanima o konkretnih razlogih za zamudo.

