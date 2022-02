Za valentinovo so ga presenetili in mu spisali 200 evrov kazni

Najpogosteje slišimo, da je nekdo prejel plačilno položnico policistov zaradi prehitre vožnje, zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo ipd., redko pa zaradi slabo očiščenega vozila. Pa ne mislimo na tiste, ki pred odhodom v službo ne očistijo zapadlega snega s strehe vozila in vetrobranskega stekla, ampak tiste, ki ne poskrbijo, da je tablica dobro vidna. To se je na valentinovo zgodilo nekomu na Dolenjskem.

Prejemnik kazni je na facebooku potarnal (nelektorirano): »Pozivam vse voznike iz ajdovske planote, kateri se vozijo po cesti Brezova Reber - Prečna, da si redno čistite tablice in luči, ker v nasprotnem primeru dobite plačilni nalog v višini 200 evrov.« Priložil je tudi plačilni nalog, iz katerega je razvidno, da je kršil 35. člen ZMV-1, ki govori o vsebini registrske tablice, in sicer 5. in 6. odstavek, ki navajata:

(5) Registrske tablice morajo biti pritrjene tam, kjer je to predvidel proizvajalec vozila, in sicer tako, da so dobro vidne in čitljive, niso poškodovane, upognjene, zakrite, dodatno prevlečene ali prekrite. Registrske tablice so lahko prikovičene, privijačene ali kako drugače čvrsto pritrjene.

(6) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik vozila, ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena.

Poskrbite, da ne boste na njegovem mestu tudi vi.

