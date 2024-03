V Slovenski Bistrici v sporu med osnovnošolci posredovala policija: na igrišču grožnje s smrtjo

Na policijski postaji v Slovenski Bistrici obravnavajo primer vrstniškega nasilja. Na igrišču v bližini Osnovne šole Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici so se sprli učenci zadnje triade osnove šole. Med najstniki so padle hude besede, celo grožnje s smrtjo, zato je eden od staršev domnevno ogroženega otroka incident prijavil na policijo. Ravnateljica Nadja Stegne je potrdila, da so s Policijske postaje Slovenska Bistrica šolo obvestili o besednem obračunu učencev z domnevnimi grožnjami, ki se ni zgodil v času pouka. »Ker so bili vpleteni tudi učenci naše šole, smo se nemudoma povezali in ...