V Sloveniji živeča Bosanka: »Dela je veliko, življenje je drago, humor je slab ...«

Pred dobrimi sedmimi leti se je preselila iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo, je avtorica zapisala na portalu GP Maljevac. V daljšem zapisu je navedla, da se je v Slovenijo preselila, ker si je želela živeti v urejeni državi, kjer se spoštujejo pravice in kjer lahko prideš do zdravnika in službe tudi brez zvez in poznanstev.

Po preselitvi v Slovenijo je imela največ težav zaradi jezikovnih ovir in visokih življenjskih stroškov, predvsem v Ljubljani.

»Življenje v Sloveniji za tujca, sploh Bosanca, sploh ni lahko. Če želite, da vas sprejmejo, je nujno: čim prej se naučite jezika, čim bolje oziroma s čim manj balkanskega naglasa. Potrebovali boste od 3 do 6 mesecev, da boste izgovarjali preproste stavke in razumeli jezik. Po enem letu bi lahko jezik obvladali na ravni, da bi lahko opravljali delo izključno v slovenskem jeziku, brez pomoči maternega jezika, ki ga večina Slovencev zelo dobro razume. Ne glede na to, kako dobro govorijo in razumejo srbsko-hrvaški jezik, vas nikoli ne bodo sprejeli, če ne pokažete volje do učenja slovenščine in spoštovanja do njihovega jezika in kulture nasploh. Poleg jezika se boste morali dokazati na vseh področjih in postati najboljša različica sebe, ki jo poznate, se dokazovati. Biti sprejet v Sloveniji ni najbolj enostavno,« piše avtorica.

Dodaja: »Ne razumite me narobe, Slovenci so na splošno dobri, delavni in pošteni ljudje, res je, da potrebujejo malo več časa, da se odprejo in te sprejmejo za prijatelja, a ko se to zgodi, so tvoji za vse življenje.«

Življenje je drago

Preselitev v Slovenijo je bila zanjo težka, zlasti zaradi jezikovnih ovir in tudi visokih življenjskih stroškov, predvsem v Ljubljani. »Povprečna plača 1000 evrov bo komaj zadostovala, da bi v Ljubljani živeli sami, plačevali vse stroške in kdaj šli domov. Če sta dva, je situacija seveda veliko lažja, sploh če živiš zunaj slovenske prestolnice.«

Ob tem dodaja, da je hrano v diskontnih prodajalnah celo malo cenejša kot v BiH, zato pa so storitve od frizerja, kozmetičarke, zobozdravnika do mesečne vadnine za fitnes tudi do trikrat višje od tistih v BiH.

»Kavarne, restavracije ... vse stane veliko več kot v BiH, tako da tukaj greš na kavo enkrat na teden, ne vsak dan, kot si vajen doma. Poleg tega je veliko dela, od 8 do 10 ur trdega dela na dan s krajšim odmorom je vsakdanjik, na kar se je treba navaditi.«

Čeprav so Slovenci prijazni, avtorica piše, da je težko sklepati prijateljstva. »Torej, veliko delaš, življenje je drago, težko je sklepati prijateljstva, še težje te sprejmejo v družbo, občutek nepripadnosti je stalen, humor je slab. Prva tri leta so najtežja.«

