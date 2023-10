V Ljubljani oropali zlatarno, zlikovci na begu menda s precejšnjim izplenom

»Včeraj ob 19.30 sta zamaskirana vlomilca vlomila v zlatarno (ime znano uredništvu) v Cityparku BTC in odnesla za več kot 30.000 evrov zlata,« nam je javil bralec.

S Policijske uprave Ljubljana nam je Tomaž Tomaževic, ki je pristojen za odnose z javnostmi, potrdil, da so bili v nedeljo zvečer obveščeni o vlomu v eno izmed trgovin z nakitom na območju Most in da poteka preiskava. Neznanci so odnesli za nekaj tisoč evrov različnih izdelkov.

»Opravljen je bil ogled, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so nam še zaupali policisti.

