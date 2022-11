To vam je verjetno ušlo, a našemu bralcu ni: poglejte fotografijo in ugotovite, kaj je narobe z njo (FOTO)

Nedavno smo poročali, da so pri enem od trgovcev pri severnih sosedih vse zastave držav nekdanje Jugoslavije, tudi slovensko, obrnili na glavo. Prispevek je opazil tudi naš bralec in nas opozoril na dogajanje v tekmovalnem šovu Exatlon na Planet TV, v katerem se tekmovalci borijo za obstoj in zmago. Opazil je namreč, da so ustvarjalci narobe izobesili slovensko zastavo. Če dobro pogledate, vidite, da je slovenska zastava izobešena pokončno, barve pa si sledijo takole: rdeča, modra in bela.

»Pa nosilec olimpijske medalje vodi oddajo ... Najprej pometimo pred svojim pragom in potem glejmo k severnim sosedom,« je zapisal bralec.

Ali veste, kako bi morala biti postavljena slovenska zastava? Odgovor nam je podal predsednik Heraldice Slovenice Aleksander Hribovšek. »Zastava v ozadju je v nasprotju z Ustavo Slovenije, ki določa, da je razmerje stranic zastave 1:2. Na fotografiji je razmerje precej večje od 1:2.« Dodal je še, da krši tudi Zakon o grbu, zastavi in himni, ki v 17. členu zahteva: »"Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča;" Kar pomeni, da je tudi napačno nameščena, ker bi morala biti bela barva na vrhu.«

Na eni od fotografij je videti tudi šal, ki ga tekmovalec drži v roki, pred napisom Slovenija pa je slovenska zastava, z barvami (od leve proti desni): rdeča, modra, bela. Bi tudi to moralo biti drugače? »Šal v roki ni zastava, ampak je šal, ki nosi nekaj državne simbolike. Nič narobe s tem,« je odvrnil Hribovšek.

Za konec je še opozoril, da če gre za prizor iz tujine, tam naši zakoni ne veljajo, da pa ni lepo, da se ne upošteva izvornih oblik.

