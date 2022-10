Kakšna napaka! Ne boste verjeli, kaj je pričakalo ministrico Tanjo Fajon (FOTO)

Družabna omrežja je nedavno preplavila fotografija, na kateri minister Severne Makedonije Bujar Osmani gosti slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajono. Pozornost je vzbudila zastavica v ozadju. Makedonci so namreč namesto slovenske zastave v prostori ministrstvih nastavili slovaško zastavo.

»Ob obisku @tfajon v S. Makedoniji so na mizo namesto slovenske zastave postavili kar slovaško.Namesto, da bi na napako opozorila, se je ob napačni zastavi celo nasmejano slikala. Ni pa to njen prvi zdrs, čeprav je njen repertoar mednarodnih obiskov, skromen,« piše poslanka SDS Anja Bah Žibert. Nekdanji minister za notranje zadeve v Janševi vladi Aleš Hojs, SDS, je zapisal: »Ali je to fake slika, ali sta @MZZRS in @tfajon res padla tako nizko?« Njegov zapis je med drugimi delil tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je objavil tudi svoj komentar: »Imamo tako prepoznavno ministrico @MZZRS @tfajon, da so jo celo v bratski Makedoniji zamenjali s Slovakinjo.«

Na ministrstvu za zunanje zadeve smo preverili, ali je ministrica dogodek opazila in kako se je odzvala: »V zvezi z vašimi vprašanji vam sporočamo, da je ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon seveda opazila in nemudoma opozorila na napačno zastavo. Za napako se je minister Bujar Osmani osebno opravičil ministrici, sledilo je tudi opravičilo Ministrstva za zunanje zadeve Severne Makedonije. Ne glede na protokolarni zdrs, je obisk ministrice Fajon v Skopju minil v izjemno prijateljskem in konstruktivnem vzdušju.« Dodali so še, da so o zdrsu in opravičilu poročali tudi nekateri makedonski mediji.