To pa je najdba! Poglejte, kakšnega jurčka je našla naša bralka Monika (FOTO)

Nabiranje gob je priljubljena jesenska aktivnost, ki v naravo zvablja številne Slovenke in Slovence. Ta aktivnost ne ponuja le sprostitve, temveč tudi možnost bogatega ulova okusne hrane, ki lahko popestri vsakodnevne jedilnike. Med nabiranjem gob si marsikdo želi najti predvsem jurčke, ki so zelo okusni. Že najdba majhnega lahko nabiralca razveseli, če pa najde velikega, pa še toliko bolj. Enega izjemno velikega jurčka je našla bralka Monika in nam ga udi pokazala na slikah.

Kot je videti na eni izmed slik, tehta kar 1.794 gramov. Želimo, da bo tudi tako okusen, kot je velik.

Res lepa najdba FOTO: Monika

Prvič opisan leta 1782

Jurčke sicer poznamo že izredno dolgo. Že davnega leta 1782 jih je kot prvi opisal botanik Jean Baptiste Francois (Pierre) Bulliard. Najdemo jih lahko od junija do oktobra, in sicer v iglastih in mešanih gozdovih. Njihova letošnja sezona se tako že počasi zaključuje.