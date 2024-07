Štruca kruha sedem evrov

»Vse je dražje. Cene so abnormalno visoke in najverjetneje so se povišale od dva- do trikrat v zadnjih dveh letih. Za ležalnik je treba odšteti od 20 do 30 evrov! Hrvaška je bila naš prvi izbor za poletne počitnice. Ampak zdaj, na žalost, postaja vse dražje. Ne vem, ali se bomo še vrnili. Zelo mi je žal, da se Hrvaška razvija v to smer.« S temi besedami je v eni od skupin na facebooku neki Norvežan opisal svojo izkušnjo z letovanjem pri naših južnih sosedih. Glede na še druge komentarje ni bil osamljen, cene so namreč šokirale marsikoga.

Glas Istre je pred tremi dnevi tudi poročal o visokih cenah v Rovinju. »Cene so drastično narasle, kepica sladoleda stane tudi do pet evrov, izgubili smo nadzor. A ko pravijo, da je drugod drago, nas to ne potolaži. Mi živimo tukaj. In če ste družina s tremi otroki, boste morali za sladoled odšteti do 25 evrov,« je zgrožen Rovinjčan.

Tudi do pet evrov stane kepica sladoleda v Rovinju. FOTO: Marko Feist

Kako vse dražja postaja Hrvaška, v zadnjih letih z grozo ugotavljajo številni slovenski turisti, ki se odločijo, da bodo tam preživljali počitnice. Pred kratkim nam je pisal bralec Darko, ki je onemel nad cenami hrane, ki jih je zasledil v enem večjih supermarketov znanega hrvaškega trgovca. Kupil je kilogram slovenskih pleskavic in zanje odštel 15 evrov. Privoščil si je tudi liter lokalnega oljčnega olja, a nad ceno 48 evrov ostrmel. Dodaja, da slovensko mleko prodajajo za 2 evra na liter. No, za pločevinko slovenskega radlerja je plačal skoraj 2 evra, za stekleničko običajne sončne kreme srednjega faktorja pa so zahtevali 27 evrov. Še bolj je bil šokiran bralec Bojan, ki dopustuje na otoku Žut: v trgovini je za štruco kruha, težko 0,7 kilograma, odštel kar sedem evrov.

A da ne bomo samo kritizirali južnih sosedov, bi bilo dobro tudi pomesti pred lastnim pragom. Na Bledu lahko za pico odštejete kar 18 evrov, seveda se 1,5-evrski postrežnini ne boste izognili. Če boste še kaj spili, bo znesek gotovo presegel 22 evrov, saj pijače pod 2,59 evra ne ponujajo – toliko stane postrežnina za vodo iz pipe. Za primerjavo. »V stari Gorici dve margeriti iz krušne peči skupaj s škatlo za prevzem – v luštni restavraciji (kjer konec tedna ne dobiš mize brez rezervacije) – staneta 14 evrov,« nas je opozorila bralka. »Pica v Benetkah stane 7 evrov, zajtrk z dvema kosoma prepečenca, šunka, sir, pečena jajca 12. In to v zelo dobri restavraciji. So pa cene na Markovem trgu tudi visoke,« je pojasnil bralec.