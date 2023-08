Rafalno streljanje pri Novem mestu: kaj se je sinoči dogajalo?

»Streljanje v Novem mestu,« je sporočilo, ki nam ga je sinoči poslal bralec in dodal videoposnetek, s katerega se lahko razbere, da je noč, v ozadju pa se sliši rafalno streljanje.

Na eni od strani na facebooku se je sinoči pojavil zapis, ki bi lahko pojasnil, kaj se je v Novem mestu takrat dogajalo. »Ali to, ko pripadniki slovenske vojske streljajo ob takšni uri, nikogar ne moti?« je zapisal uporabnik facebooka sinoči okoli 23. ure.

Z novomeške policijske postaje so nam odgovorili, da so sinoči okoli 20.30 res prejeli več klicev o rafalnem streljanju v okolici Novega mesta. Prijavitelji so med drugim navajali, da naj bi streljali v romskem naselju, drugi spet, da se sliši streljanje iz smeri vojašnice, nam je pojasnil Robert Perc s PU Novo mesto.

Policisti so preverili vse prijave in ugotovili, da naj bi v novomeški Vojašnici Franca Uršiča potekalo usposabljanje – streljali naj bi z manevrskim strelivom. Usposabljanje je bilo zaključeno do 22. ure, po tej uri pa policisti na številko 113 resda niso prejeli nobenega klica več zaradi streljanja.

