V iztekajočem se tednu so se marsikje po svetu ukvarjali z nenavadnimi pojavi na nočnem nebu. Mnogo neznanih letečih predmetov (NLP) so tudi posneli, posnetke pa so na spletu objavili tudi slovenski avtorji: vsaj trije so bili objavljeni v torek, ko se je iz različnih koncev Slovenije videl podoben nebesni pojav. Modri žarek je teorija zarote, ki se te dni kot požar širi po medmrežju. FOTO: Delo UI Prvega je ustvaril naš novinarski kolega Jan Macarol Vrabec, urednik City Magazina, ki je 12 minut čez polnoč – ko se je ponedeljek prevesil v torek – stopil na balkon v Krtini pri Domžalah in se ...