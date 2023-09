Drama v Murski Soboti: med sostanovalci je završalo zaradi mačke

Med ljubitelji živali je završalo. Na družbenih omrežjih se je pojavil dopis, v katerem Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota najemnika poziva, naj upošteva hišna pravila ali naj se skupaj z mačko izseli iz bivalne enote za starejše.

Na javni stanovanjski sklad so se že lani obrnili stanovalci in se pritožili zaradi mačke, ki jo ima eden izmed stanovalcev pri sebi, kljub temu da to ni dovoljeno. Po desetih mesecih so se znova pritožili in pristojni so stanovalca pozvali, naj upošteva hišni red ali naj se skupaj z mačko izseli, saj je mačka za preostale stanovalce moteča.

Drugačna pravila

Zakaj je mačka moteča in zakaj hišni red prepoveduje domače živali, smo povprašali na javnem stanovanjskem skladu, kjer so nam pojasnili, da so v njihovih drugih enotah hišne živali dovoljene, tukaj pa ne.

»Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota je lastnik stanovanjske hiše v Ivanocijevem naselju 7, Murska Sobota, kjer je v dveh etažah razporejenih šest bivalnih enot za starejše. Bivalne enote imajo lastno sobo in kopalnico, vse preostale prostore, kuhinjo, stopnišče, hodnike, pralnico, garažo in okolico objekta, si najemniki delijo. Zaradi skupne uporabe prostorov smo sprejeli hišni red, kjer je navedeno, da domače živali na tem naslovu niso dovoljene. Ker gre za posebno obliko bivanja s souporabo prostorov, veljajo posebna pravila. V vseh preostalih naših stanovanjih so živali dovoljene,« so zapisali v pojasnilu.

Dodajajo, da najemnik kljub hišnim pravilom mačko ima. »Žal je mačka s svojimi dejanji v skupnih prostorih stavbe moteča za preostale stanovalce, ki zahtevajo, da ukrepamo.« Z najemnikom so opravili razgovor in sklenili, da bodo skušali najti kompromisno rešitev.

