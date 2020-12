Doma sta intimna, na cesti pa so ju kaznovali policisti

V tem tednu je policija napovedala še poostreno nadziranje upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Kot ugotavljajo policisti in zdravstveni inšpektorji, ljudje še vedno ne nosijo mask, se zbirajo in ne upoštevajo razdalje.Na spletu se je pojavila zgodba mladega para iz Ljubljane, ki sta v ponedeljek bila na sprehodu v svoji občini. Pravita, da sta v zasebnem življenju fant in dekle, ki pa ne živita na istem naslovu. Na sprehodu sta bila oba z maskami, ko ju je ustavila policija in jima je brez opozorila izrekla globo v višino 400 evrov. Razlog? Premajhna razdalja.Sprašujeta se, ali je to korekten odnos do državljanov. »Sicer sem mnenja, da so policisti postavljena v zelo težek položaj in nisem nastrojen proti njim. Govorice pa pravijo, da so na nekaterih postajah samo določeni policisti tako 'neusmiljeni' in se na nič ne ozirajo,« pravi oglobljeni Ljubljančan.Višji policijski inšpektorje pred dnevi poudaril, da policisti v večji meri kršitelje opozorijo na nepravilnost, a če ocenijo, da opozorilo ne bo imelo učinka, izvedejo tudi represivne ukrepe - predvsem z izrekom globe z izdajo plačilnega naloga.Par je bil verjetno tudi v prekršku zato, ker po zakonu ni dovoljeno druženje med osebami iz različnih gospodinjstev in med osebami, ki niso ožji družinski člani.Vprašanje smo naslovili tudi na policijsko upravo Ljubljana, na njihov komentar še čakamo.