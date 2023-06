Bralka zmedena: Kaj se dogaja v trgovinah? Umaknili so vse tanke cigarete

Na nas se je obrnila bralka, ki nam je sporočila, da nikjer več – ne v trgovinah, ne v trafikah in niti ne na bencinskih servisih – ne more kupiti tankih, t. i. slim cigaret. Zanimalo jo je, kaj se dogaja.

Iz posameznih trgovin so nam odgovorili, da so tovrstne cigarete umaknili iz prodaje na željo proizvajalcev, saj bodo vsi v kratkem menjali embalažo. Tudi s Petrola odgovarjajo, da so bili na njihovih prodajnih mestih določeni tobačni izdelki začasno umaknjeni iz prodaje, saj so bila »ugotovljena določena neskladja glede označb na teh izdelkih, ki so odgovornost proizvajalcev«.

Medtem Delo poroča, da so zaradi premajhnih opozoril na embalaži izdelke umaknili ne le distributerji sami, ampak ponekod tudi tržni inšpektorat. Za menjavo embalaže so se odločili zaradi neustrezne škatlice.

Z ministrstva za zdravje so nam odgovorili, da morajo vsi proizvajalci upoštevati naslednje zakonske predpise, kar pa se na embalažah tankih cigaret ni upoštevalo:

1. Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobačnih izdelkov za kajenje se navede splošno opozorilo »Kajenje ubija – prenehajte zdaj«.

2. Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobaka za kajenje se navede informativno sporočilo: »Tobačni dim vsebuje več kot 70 snovi, ki povzročajo raka.«

3. Pri zavojčkih s cigaretami in zavojčkih kvadraste oblike s tobakom za zvijanje se splošno opozorilo prikaže na spodnjem delu ene stranske površine zavojčka, medtem ko se informativno sporočilo prikaže na spodnjem delu druge stranske površine. Ta zdravstvena opozorila morajo biti široka vsaj 20 mm.

»Težava je v tem, da je na zavojčkih slim cigaret opozorilo o nevarnosti kajenja premalo vidno oziroma premalo široko, kar ni v skladu z direktivo EU. Vendar je embalaža slim cigaret bistveno tanjša in manjša od embalaže običajnih cigaret, na kateri so zdravstvena opozorila dovolj vidna in široka,« je za Delo pojasnil zaposleni v enem od podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo in uvozom tobačnih izdelkov, ki ne želi biti imenovan.

Dokler tobačna podjetja ne bodo prilagodila proizvodnje, izdelkov ne bo na trgu.

