Bralka ogorčena zaradi prejetega računa: »Nimam pametnega telefona«

Čeprav je tehnologija čedalje naprednejša, umetna inteligenca ne le trka, temveč že vstopa skozi velika vrata, pa ljudje potrebujemo nekaj časa, da spremembe sprejmemo in jih toliko obvladamo, da postanejo rutina. Tako se je na nas obrnila bralka, ogorčena, ko je prejela račun za elektriko za mesec maj podjetja E3 – Energetika, Ekologija. Ekonomija. iz Nove Gorice.

Varno in pravilno

Račun namreč ni prišel v obliki običajne položnice, temveč s QR-kodo. Natisnjena koda naj bi olajšala plačilo računov, saj jo samo poslikaš s pametnim telefonom in izvedeš plačilo. »A jaz »nimam pametnega telefona«,« pojasnjuje bralka. QR-koda sicer ni nič novega, že nekaj let jo uporabljajo v bankah. Kot so aprila 2017 zapisali v Banki Slovenije, ko so banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, uvedle nov plačilni nalog s kodo QR, »se z uvedbo dvodimenzionalne črtne kode (kode QR) odpravljajo tehnične pomanjkljivosti pri zapisovanju podatkov v vrstici OCR, s katerimi so se do sedaj srečevali izdajatelji UPN in plačilna mesta. Koda QR, ki vsebuje vse potrebne podatke za izvedbo plačila, zagotavlja njihov avtomatski zajem (tj. ni potrebe po ročnem vnašanju podatkov iz UPN QR na strani bank in plačnikov) ter s tem pravilno in hitrejše procesiranje transakcij. Avtomatski zajem omogoča plačnikom enostavnejše plačevanje, izdajateljem pa pridobitev pravilnih in popolnih podatkov.«

Na Petrolu le polovična provizija

»Skladno s poslovno politiko smo v družbi E 3, d.o.o., v mesecu maju res spremenili izgled izdanih računov za fizične osebe. Na računih ni več UPN-QR obrazca, vendar so navedeni vsi potrebni podatki za plačilo računa. Stranke lahko račune še naprej poravnajo prek natisnjene QR-kode, ki je vidna na prvi strani računa, in sicer na standardnih prodajnih mestih, ki omogočajo plačevanje položnic, po novem tudi na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Za plačilo računov ni treba imeti pametnega telefona, saj na večini mest, kjer je mogoče plačati račun, odčitavajo QR-kode. Vsako stranko, ki nas je v zvezi s tem kontaktirala, smo o tem prijazno obvestili,« pojasnjuje produktna vodja v podjetju E 3, d.o.o., Kristina Furlan.

Podjetje E3 od maja ne pošilja več položnic z UPN-QR obrazcem, temveč s QR-kodo.

»Na računih za dobavljeno električno energijo in toploto za mesec maj 2023 je navedeno tudi obvestilo, da lahko odjemalci plačajo račune, katerih izdajatelj je E 3, d.o.o., tudi na več kot 300 Petrolovih prodajnih mestih po vsej Sloveniji. Pri teh plačilih se zaračunava le polovična provizija, od 0,68 € do največ 3,38 €. V času od 1. do 30. junija 2023 pa vsem odjemalcem omogočamo, da poravnajo račun za elektriko ali toploto brez plačila provizije,« še pojasnjuje Furlanova.

