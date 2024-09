Bralka Mojca: »Smeti nas bodo zadušile.« JP Voka Snaga odgovarja

Bralka Mojca nam je zaupala, da se že dlje spopada s težavami pri odvozu smeti. »Živimo v Ljubljani za Bežigradom, v svojem bloku imamo posebej za smeti namenjeno smetarnico, ki smo jo uspešno uporabljali 50 let. Pred nekaj leti je komunalno podjetje Voka Snaga nakupilo večja smetarska vozila, ki niso mogla več po klančini do naše smetarnice,« je zapisala in potarnala, da morajo od takrat smeti odlagati zunaj.

»Smeti smo imeli na skupnem smetišču več hiš in podoba okoli smetnjakov je bila sprejemljiva,« pravi, potem pa se je pred dvema letoma stanje spremenilo, saj so dobili odlok, da morajo smeti prestaviti na svoje privatno zemljišče.

Spet so jih zato prestavili za garaže. »Zdaj na naše smetišče kljub napisu, da je to privat smetišče, ne odlagajo več smeti le stanovalci,« pravi in razkriva, da jih tja mečejo tudi stanovalci sosednjih blokov, bližnjih lokalov ... »Seveda jih ne odlagajo, ampak mečejo na tla mimo zabojnikov, tako da v enem dnevu nastane okoli zabojnikov pravi svinjak,« je razburjena.

Za vsak tip smeti drugo vozilo

Podjetje vztraja, da z manjšimi vozili vozijo le po stari Ljubljani in drugod. FOTO: Bralka Mojca

Podjetje Voka Snaga so prosili za manjše odvozno smetarsko vozilo, ker bi radi smeti prestavili nazaj v klet in imeli čisto okolico, tudi višjo ceno so pripravljeni plačati, vendar podjetje vztraja, da z manjšimi vozili vozijo le po stari Ljubljani in drugod.

»Sprašujemo se, ali je res tako težko dvakrat na teden logistično izpeljati, da manjše vozilo pride po smeti,« se sprašuje Mojca, saj pravi, da je lokacija od trase manjših vozil oddaljena le par minut. »Prosim, pomagajte, da zaživimo v čistem okolju, saj nas bodo smeti zadušile,« je zaključila Mojca.

»Na lokaciji, ki jo omenjate, je postavljenih 7 zabojnikov s prostornino 1100 litrov, prav tako sta dodatno na voljo 2 zabojnika s prostornino 240 litrov za biološke odpadke. Odvoz vseh frakcij organiziramo tedensko, kar pomeni, da smo na lokaciji kar petkrat na teden z različnimi smetarskimi vozili, ki so specializirana za posamezno vrsto odpadkov. Če bi odpadke prevažali z manjšim vozilom dvakrat na teden, bi to pomenilo, da bi bili samo na tej lokaciji v enem tednu prisotni kar 10-krat,« so pojasnili v podjetju JP Voka Snaga.

Odvoz z najbližje javne površine

»Takšen pristop bi lahko povzročil dodatno obremenitev okolice in logistične težave pri odvozu odpadkov pri vseh preostalih odjemalcih. Zato menimo, da je trenutna ureditev, da se odpadki pobirajo tedensko s specializiranimi vozili, bolj optimalna in učinkovita,« pravijo.

»Vsako vozilo je namreč zasnovano tako, da ustreza specifikam posameznih odpadkov. S tem pristopom zagotavljamo učinkovito in okoljsko ustrezno ravnanje z odpadki,« so dodali in pojasnili, da bi stanovalci lahko zabojnike hranili v smetarnici v kleti, a bi jih morali na dan odvoza pripeljati na najbližjo javno površino.

»Prosim, pomagajte, da zaživimo v čistem okolju, saj nas bodo smeti zadušile,« prosi gospa. FOTO: Bralka Mojca

»Za postavitev zabojnikov na ustrezno prevzemno mesto so odgovorni uporabniki, kar pomeni, da morajo sami poskrbeti za to, da so zabojniki pravočasno pripravljeni za odvoz oziroma se lahko dogovorijo z upravnikom glede dostave zabojnikov iz smetarnice na ustrezno prevzemno mesto,« so še dejali.