Bralka Mojca priča o nevarni cestni dirki: »En za drugim so prehitevali čez polno črto«

Večkrat smo poročali o nelegalnih cestnih dirkah, ki so se letos razpasle po Sloveniji. Tem očitno še ni konca, saj je naša bralka naletela na nekaj podobnega, a tokrat je t. i. dirka potekala kar v cestnem prometu, vpričo drugih udeležencev, ne več v zaprti garažni hiši.

Mojca je bila v petek, 20. septembra, ob 12:45, v bližini Kranja priča nevarni praksi na cesti, saj je mimo nje divjalo več avtomobilov tujih registrskih oznak.

»Dirkanje čez polno črto v Kranju. Domnevam, da gre za nek organiziran dogodek, ker so bile na križiščih oznake in polno gledalcev ob cesti, avtomobilov je bilo več in vsi so počeli isto - en za drugim prehitevali čez polno črto od Jeprce proti Kranju, eden za drugim,« je zapisala.

»Vsi s tujimi registrskimi tablicami. Posnela sem samo enega - ta je prehiteval čez most v nepregleden zavoj ceste,« je še dodala.

Za pojasnila smo se obrnili na kranjsko policijsko upravo, več informacij sledi.