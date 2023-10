Bralka Mateja: Pa saj so znoreli s cenami, toliko sem plačala

Na nas se je obrnila bralka Mateja, ki so jo razburile cene na Pošti Slovenije. »Za dobrodelne namene sem poslala nekaj oblek. Paket je bil malo težji od kilograma, zanj pa sem morala plačati 5,60 evra. Letos sem mislila nekaj ljudi osrečiti, saj so mi šle kile zaradi bolezni dol in bi marsikomu lahko podarila obleke, a s takšnimi cenami ne bo šlo. Moraš biti že bogataš, da si lahko privoščiš podariti kakšno reč preko pošte. Sicer je brez sledljivosti evro ceneje, a vseeno mislim, da gre za rop pri belem dnevu. Prebivalcem ne preostane drugega, kot da plačujemo za takšne storitve, pošta pa prav nemarno služi na račun dobrih ljudi,« ocenjuje bralka in dodaja: »Ljudje smo stopili skupaj, da si pomagamo, oni pa želijo iz tega kovati zlate kocke.«

Bralka je dobila tudi obvestilo, da se bodo cene s 1. januarjem na Pošti Slovenije dvignile, a kot so nam sporočili, nov cenik ne velja za storitve pošiljanja pisem in paketov v notranjem prometu za fizične osebe, temveč so spremembe predvsem za poslovne uporabnike, na osnovi sklenjene pogodbe s Pošto Slovenije.

»Zaradi spremenjenih okoliščin poslovanja, predvsem prilagajanja inflaciji in rasti stroškov, se bodo s 1. januarjem 2024 spremenile cene nekaterih drugih storitev v notranjem prometu (gre za komercialne storitve), in sicer paketne pošiljke (MojPaket, poslovni paket, palete in tovor), Hitra pošta, PG pošiljke in Ekspresni prevoz tovora, Naslovljena direktna pošta, Publikacija (naslovljena in nenaslovljena ter priloge), Izredna dostava in prevzem pošiljk, Druge in ostale poštne storitve (izpis obrazca UPN QR, Oglaševanje v prostorih pošt, pošiljateljevo in naslovnikovo naročilo …).«

Preverili smo cene pošiljanja kilogramskega paketa v sosednji Hrvaški in v Avstriji in ugotovili, da so cene primerljive s slovenskimi.

»Paketi izginjajo«

Bralka še pravi, da čeprav je storitev oddaje paketa s sledljivostjo dražja, temu ostaja zvesta, saj je že večkrat slišala, da paketi izginejo.

Na vprašanje, ali na Pošti Slovenija dobivajo pritožbe uporabnikov, da paket ni prišel na naslov in se je na poti izgubil, odgovarjajo, da se v »procesu prenosa pošiljk glede na izjemno veliko količino pošiljk v zelo majhnem deležu, merjenem v promilih, žal zgodi, da se lahko izgubi oziroma teh pošiljk ne morejo takoj izslediti ali ugotoviti, kaj se je s konkretno pošiljko zgodilo.«

Kako rešujejo primere, ko se pošiljka izgubi in paket ni poslan s sledljivostjo?

»V to vložimo vse napore, da poskušamo v sodelovanju z uporabnikom najti pošiljko. Iskanje pošiljke brez sledljivosti je sicer glede na že omenjeno izjemno veliko količino pošiljk, ki jih dnevno sprejmemo v prenos, zelo oteženo. V tovrstnih primerih od uporabnika pridobimo čim več natančnih informacij o pošiljki (npr. velikost in masa pošiljke, tip, material in barva ovojnine, vsebina ipd.). Ko pošiljko najdemo, o tem obvestimo uporabnika in jo odpravimo naslovniku. Na podlagi dosedanjih izkušenj iz poštnega prometa do takšnih situacij v večini primerov prihaja zaradi neprimerne ovojnine ali neustrezne oziroma nezadostne zaščite pred izpadom vsebine. Uporabnikom zato svetujemo, da izberejo ustrezno ovojnino ter v primeru, da na ovojnino nalepijo naslovnikov in/ali pošiljateljev naslov, pri tem uporabijo močnejše lepilno sredstvo, da se naslovi ne odlepijo z ovojnine,« pojasnjujejo na Pošti Slovenije.

