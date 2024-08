Bralka Marta pravi, da je prek Wolta naročila pico in si nato skoraj zlomila zob

Podjetje Wolt marsikomu pri nas olajša življenje, saj njihovi dostavljavci na dom hitro in zanesljivo dostavljajo takšne in drugačne stvari, s čimer si posameznik lahko prihrani pota. Čeprav imajo številni z njihovimi dostavami zelo dobre izkušnje, pa je bralka Marta pri svojem zadnjem naročilu ni imela. Naročila je pico, za katero je, kot pravi, mastno plačala, in na njej dobila kamen.

»Ko sem navdušeno ugriznila vanjo, sem začutila, da je nekaj trdega. Najprej sem pomislila, da je oliva, koščica,… potem pa šokantno ugotovila, da je bil na pici kamen. Pri tem sem si skoraj zlomila zob,« nam je zapisala bralka.

Za tem je kontaktirala Wolt, kjer so se ji opravičili in takoj želeli urediti vračilo kupnine za pico. Dejali so ji, da jim je ponudnik zatrdil, da kamen ni prišel od njih, ker da ni mogoče, da bi se to zgodilo med pripravo jedi.

Bralki Marti so nato denar za pico vrnili, je pa nekoliko razočarana, ker zraven ni dobila tudi vračila za dostavo.

