Bralka Maja: Kaj se pa grejo? Kupim lahko samo dva litra olja

Že vse od začetka vojne v Ukrajini se veliko ljudi v Sloveniji sprašuje, ali se lahko ta vojn razširi po Evropi in kakšne bodo njene posledice za nas, četudi ostane omejena na Ukrajino. Cene goriv se dvigajo v nebo, ponekod v trgovinah na policah zmanjkuje osnovnih živil, kot so moka, olje ali sladkor. O tem smo že poročali v prispevku Izropane police v trgovinah, kjer lahko preberete, kako so pomanjkanje živil na policah komentirali v trgovskih verigah Hofer, Spar, Mercator in Lidl.

Kljub temu da so še nedavno trgovci ljudi mirili, da je hrane dovolj za vse, dejansko stanje, na katerega nas opozarjate bralci, kaže nekoliko drugačno sliko.

Na naše uredništvo se je namreč danes obrnila bralka Maja, ki je v eni izmed trgovin opazila napis, da je nakup rastlinskega olja omejen na dva litra. Prav tako je trgovinah iste trgovske verige drugi bralec pred dnevi opazil popolnoma izpraznjene police pri moki. Ob tem pa je visel napis, da je nakup osnovnih živil mogoč samo v količinah, ki so običajne za gospodinjstva. Kakšne so te količine, je verjetno odvisno od interpretacije vsakega blagajničarja posebej. Očitno se je strah Slovencev pred vojno manifestiral v nakup moke in olja, medtem ko je bil strah pred covid-19 najbolj viden v nakupovanju toaletnega papirja in kvasa.

Bralka Maja je želela narediti nekoliko zaloge, saj po njenih besedah nikoli ne veš, kaj se lahko še zgodi. Olje in moka pa sta živili, ki lahko dolgo čakata v shrambi, zato se ji zdi, da z njunim nakupom ne moreš zgrešiti. Zaradi tega je ogorčena nad omejitvijo trgovine in upa, da trgovina čim prej dostavi nove izdelke.