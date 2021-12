Bralka Helena ne more verjeti, kaj je doživela v cepilnem centru

Na nas se je obrnila bralka, ki je v času cepilnega tedna v Ljubljani minuli teden obiskala enega od cepilnih centrov Zdravstvenega zavoda Zdravje (ZZZ), da bi se proti covidu 19 zaščitila še s tretjim odmerkom. Kot je zapisala, ne more verjeti, kaj se ji je zgodilo (nelektorirano): »Nobene vrste, vsi - kakih 30 nas je bilo - smo bili nagneteni v majhnem prostoru, kjer se je dogajalo vse istočasno: vpis, preverjanje zdravstvene izkaznice - osebna izkaznica ni bila zanimiva - izpis 'kartončka', cepljenje. Če bi me zanimalo samo potrdilo, bi po prenosu podatkov v register lahko kar odšla, saj nihče ni preverjal, ali sem bila tudi v resnici cepljena. Pa sem ostala, ker želim biti zaščitena. In se pustila cepiti kar tam sredi gneče, stoje, osebi, za katero skoraj ne morem verjeti, da je medicinska sestra. Me je cepila kar receptorka?« Dodala je fotografijo, na kateri se vidi, da jo je nekdo površno cepil. »Okrvavljeno gazo sem žal takoj zavrgla.«

Bralka pravi, da je imela pri dveh odmerkih, ko se je cepila na Gospodarskem razstavišču, dobre izkušnje s cepljenjem, tokrat pa da je bila njena izkušnja porazna. Kot pravi, so manjkali dobra organizacija, prijazno osebje, zagotovitev zasebnosti, pa tudi strokovnosti. Ker v času cepilnega tedna naročanje ni bilo mogoče, je za poživitveni odmerek izbrala ustanovo, ki ji je po lokaciji najbližje in naj bi bila visoko strokovna, a se je, kot pravi, izkazalo drugače. »V nobeni gneči sredi mesta se ne čutim tako zelo ogroženo, kot sem se počutila na tem cepilnem mestu.«

Iz cepilnega centra odgovarjajo ...

Nad slabo izkušnjo bralke so v ZZZ presenečeni. V vseh svojih cepilnih centrih (nelektorirano) »cepijo po istem postopku in strogo določenem protokolu, tako da so navedbe vaše bralke neresnične. Pred cepilnim mestom imamo vedno varnostnika, ki nadzira število oseb v prostoru. Po izpolnitvi vprašalnika in soglasja za cepljenje se opravi identifikacija pacienta, kjer se vedno preveri tudi osebni dokument. Po opravljenem cepljenju prejme oseba na kartonček še nalepko o opravljenem cepljenju. Po zaključku cepljenja, vnesemo cepljenje v sistem (eRCO) in oseba lahko dobi, če želi, izpis EU digitalnega potrdila o cepljenju. Vse cepilne ekipe so sestavljene iz zdravstvenega administratorja, zdravstvenega tehnika in zdravnika.«

