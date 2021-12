Kolikšne so možnosti, da okuženi z omikronom konča v bolnišnici?

Tveganje za hospitalizacijo je pri osebah, ki so se okužile s koronavirusno različico omikron, manjše, so danes sporočili iz britanske agencije za varstvo zdravja (UKHSA). Glede na začasne rezultate študije je v primerjavi z delto hospitalizacija po okužbi z omikronom za kar 70 odstotkov manj verjetna, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pri posamezniku, ki se okuži z omikronom, je od 31 do 45 odstotkov manj verjetno, da bo moral na urgenco, v primerjavi z okužbo z delto. Od 50 do 70 odstotkov manj verjetno pa bo oseba, okužena z omikronom, potrebovala bolnišniško oskrbo.

Prve ugotovitve študije potrjujejo domneve, da okužba z omikronom bolj poredko vodi v težji potek bolezni. So pa pri UKHSA posvarili, da je omikron bolj nalezljiv od delte, kar pa bi lahko vodilo v povečano število hospitalizacij v prihodnjih tednih. Pri doslej potrjenih primerih omikrona je kar 9,5 odstotka takih oseb, ki so bile pred tem že okužene s koronavirusom.

Ugotovili so tudi, da cepljenje nudi slabšo zaščito pred omikronom. Poživitveni odmerek sicer bolje zaščiti pred simptomatskim potekom bolezni, vendar začne zaščita upadati že po okoli desetih tednih, so še dodali.

Rezultati študije se sicer skladajo z dvema prejšnjima britanskima študijama, ki so jih objavili v sredo.

V Sloveniji 65 okužb z različico omikron

Po zadnjih podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v Sloveniji potrdili 65 okužb s koronavirusno različico omikron. Največ primerov so potrdili na Gorenjskem in Primorskem. Po podatkih ministra za zdravje Janeza Poklukarja bolnišničnega zdravljenja doslej ni potreboval nihče od okuženih.

Beovićeva: Nevarnost za sprejem v bolnišnico pri okužbi z omikronom trikrat manjša v primerjavi z različico delta

Infektologinja Bojana Beović je sicer v četrtek za medije navedla podatke, ki so bili nedavno objavljeni v Južni Afriki in po katerih je verjetnost za sprejem v bolnišnico pri okužbi z omikronom trikrat manjša kot pri delti. Podobno je po njenem tudi v Veliki Britaniji. Čeprav je omikron torej manj nevaren, pa bi bilo lahko stanje v bolnišnicah podobno kot pri valu okužb z različico delta, saj se omikron širi hitreje kot delta. »Če bo število okužb še večje, je lahko stanje še slabše.«

Strokovnjaki ob širjenju nove različice svetujejo cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva

V petkovi izjavi je Beovićeva poudarila še, da je zaščita prebolevnikov pred različico omikron slabša kot pred različico delta, zato je ključen tretji odmerek cepiva. »Pomembno je, kdaj so ljudje zboleli ali bili cepljeni. Če so ljudje recimo preboleli bolezen v letu 2020 in bili cepljeni spomladi letos, je minilo že toliko časa, da bi zlasti za starejše ljudi svetovala tudi poživitveni odmerek,« je pojasnila. Po njenih besedah se lahko s tretjim odmerkom cepijo vsi. »Tretji odmerek nima kakšne kontraindikacije, da se ljudje, ki so preboleli, ne bi smeli cepiti. Vprašanje je, koliko je to smiselno in pri kateri skupini oseb. Na vsak način pa se lahko cepijo.«